Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:15
Наразі спостерігаємо труднощі із входом до мобільного застосунку Sense SuperApp, а також з проведенням операцій р2р та переказів між власними рахунками 😔
Спеціалісти вже залучені до виправлення, й роблять все можливе, аби відновити стабільну роботу!
Перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻
UPDATE: робота застосунку вже відновлена, працюємо в штатному режимі! Дякуємо за розуміння 💙
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 05 лис, 2025 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
- Повідомлень: 13213
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1435 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26
Sense Bank написав:
відновити стабільну роботу!
В смысле "НЕстабільну"? Потому, что многолетнее стабильное состояние SSA - это то, что сейчас
moveton
- Повідомлень: 6139
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 758 раз.
Профіль
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|16
|34018
|
