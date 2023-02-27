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З Одеси до Кишинева запустять
трансфер (ціна, графік)

З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35

З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили в Одеській ОДА, здійснено тестовий запуск нашого майбутнього аеротрансферу Одеса — аеропорт Кишинів — Одеса.

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З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35

Термін проходження - 4 роки.
Клас!!!
bvy_vetal
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:39

4 роки - це дофіга.
менше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:58

  bvy_vetal написав:Термін проходження - 4 роки.
Клас!!!



це мабуть для чоловіків без довідок ТЦК (тарифний пакет Ухилянстський)
fox767676
 
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