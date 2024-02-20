В Україні серед HR&R-фахівців найбільші доходи мають у Києві ($1800) та Ужгороді ($1600). Найменші — в Чернігові та Тернополі (по 900 $).
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Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:27
Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)
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Дивися повний текст
Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:27
середньстатитична зарплата не може бути показником прожиточного рівня.припустім в городі.чи любому куточку світу жиє з позахмарними доходами і злиденьювиходить обом добре бо на них індекс прожитковий є рокішшю
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