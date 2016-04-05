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Що чекає Україну, якщо війна
не закінчиться до 2025 року

Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:39

Ірина_

На жаль, продовження війни може призвести до подальшої гуманітарної кризи з масовими втратами життів, внутрішньо переміщеними особами і посиленням потреб у гуманітарній допомозі.
Війна також завдає серйозних ударів економіці, знижує інвестиції, споживчі витрати і експорт, що може призвести до спаду виробництва і зростання безробіття.

Якщо конфлікт не буде вирішено до 2025 року, існує ризик, що Україна може втратити частину своєї території або підконтрольних регіонів. Зокрема, продовження війни може підвищити рівень збройної загрози для України та інших країн у регіоні, що може вплинути на безпеку та стабільність у всьому світі.
finansist1
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 01:05

Re: Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

После войны наше общество вижу так:
Плавно произойдет изменение модели устройства нашего общества. Ведь мы, сами не осознавая того, последние 30 лет жили в капиталистическо-демократической "западной" модели, с упором на развитие бизнеса, с ее плюсами и минусами. Сейчас уже происходит перестройка модели в сторону "военно-авторитарной", и если война не закончится быстро то этот процесс будет усиливаться. Как результат поимеем общество с сильным "центральным" госрегулированием (вне зависимости от размеров и мощи государства) и со слабыми бизнес-процессами (а откуда им быть сильными если производство разрушено). Деньги будет давать Запад (некий аналог карго-культа), но их будет меньше и он будут "под лупой" - как результат коррупция уменьшится, ровно как и прослойка этими деньгами распоряжающаяся, которая будет жить более-менее хорошо. Остальные будут жить бедно - хотя и одинаково поскольку сверхприбыли бизнеса уйдут и профессии где нужно уметь крутить наперстки - всякие там консультанты-юристы-экономисты-брокеры-риэлторы и прочие маркетологи исчезнут, ну или заметно снизятся в процентном соотношении. Поскольку после войны Запад снизит финансовую помощь то встанет вопрос где государству брать деньги - и власть обратит внимание на теневой и упрощенный сектор - ИТ-сектор ровно как и всех ФОПов зажмут налогами равными налогам бизнеса на заводе что приведет к его уменьшению. Часть уйдет в тень но там будет контроль со стороны преступного мира который после войны будет очень жесток, с избытком снайперов и саперов, так что много кто решит просто свернуться. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:44

  katso написав:После войны наше общество вижу так:
Плавно произойдет изменение модели устройства нашего общества. Ведь мы, сами не осознавая того, последние 30 лет жили в капиталистическо-демократической "западной" модели, с упором на развитие бизнеса, с ее плюсами и минусами. Сейчас уже происходит перестройка модели в сторону "военно-авторитарной", и если война не закончится быстро то этот процесс будет усиливаться. Как результат поимеем общество с сильным "центральным" госрегулированием (вне зависимости от размеров и мощи государства) и со слабыми бизнес-процессами (а откуда им быть сильными если производство разрушено). Деньги будет давать Запад (некий аналог карго-культа), но их будет меньше и он будут "под лупой" - как результат коррупция уменьшится, ровно как и прослойка этими деньгами распоряжающаяся, которая будет жить более-менее хорошо. Остальные будут жить бедно - хотя и одинаково поскольку сверхприбыли бизнеса уйдут и профессии где нужно уметь крутить наперстки - всякие там консультанты-юристы-экономисты-брокеры-риэлторы и прочие маркетологи исчезнут, ну или заметно снизятся в процентном соотношении. Поскольку после войны Запад снизит финансовую помощь то встанет вопрос где государству брать деньги - и власть обратит внимание на теневой и упрощенный сектор - ИТ-сектор ровно как и всех ФОПов зажмут налогами равными налогам бизнеса на заводе что приведет к его уменьшению. Часть уйдет в тень но там будет контроль со стороны преступного мира который после войны будет очень жесток, с избытком снайперов и саперов, так что много кто решит просто свернуться. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.

Хфантзер... Наведіть приклад країні, я якій описана вище модель реалізувалась би.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:29

Re: Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

будет маятник
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 23:09

Re: Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

Буде Мексіка біля кордонів ЄС.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 23:33

  Mimohod написав:Буде Мексіка біля кордонів ЄС.

Мексіка? Мексіка...

"Мексика- страна контрастов"©
Ай лав тыс гейм!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:39

Re: Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

  katso написав:. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.


Які ще фабріки-заводи, кожен буде виживати як зможе. Населення будуть грабувати податками, поки не спустіють матраси пересічних... Щось накшталт бардака 90-х, а нині шапіто 2025, з незмінним лідором зевовою!
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