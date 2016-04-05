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Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
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Додано: Вів 02 кві, 2024 19:39
Ірина_
На жаль, продовження війни може призвести до подальшої гуманітарної кризи з масовими втратами життів, внутрішньо переміщеними особами і посиленням потреб у гуманітарній допомозі.
Війна також завдає серйозних ударів економіці, знижує інвестиції, споживчі витрати і експорт, що може призвести до спаду виробництва і зростання безробіття.
Якщо конфлікт не буде вирішено до 2025 року, існує ризик, що Україна може втратити частину своєї території або підконтрольних регіонів. Зокрема, продовження війни може підвищити рівень збройної загрози для України та інших країн у регіоні, що може вплинути на безпеку та стабільність у всьому світі.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 01:05
После войны наше общество вижу так:
Плавно произойдет изменение модели устройства нашего общества. Ведь мы, сами не осознавая того, последние 30 лет жили в капиталистическо-демократической "западной" модели, с упором на развитие бизнеса, с ее плюсами и минусами. Сейчас уже происходит перестройка модели в сторону "военно-авторитарной", и если война не закончится быстро то этот процесс будет усиливаться. Как результат поимеем общество с сильным "центральным" госрегулированием (вне зависимости от размеров и мощи государства) и со слабыми бизнес-процессами (а откуда им быть сильными если производство разрушено). Деньги будет давать Запад (некий аналог карго-культа), но их будет меньше и он будут "под лупой" - как результат коррупция уменьшится, ровно как и прослойка этими деньгами распоряжающаяся, которая будет жить более-менее хорошо. Остальные будут жить бедно - хотя и одинаково поскольку сверхприбыли бизнеса уйдут и профессии где нужно уметь крутить наперстки - всякие там консультанты-юристы-экономисты-брокеры-риэлторы и прочие маркетологи исчезнут, ну или заметно снизятся в процентном соотношении. Поскольку после войны Запад снизит финансовую помощь то встанет вопрос где государству брать деньги - и власть обратит внимание на теневой и упрощенный сектор - ИТ-сектор ровно как и всех ФОПов зажмут налогами равными налогам бизнеса на заводе что приведет к его уменьшению. Часть уйдет в тень но там будет контроль со стороны преступного мира который после войны будет очень жесток, с избытком снайперов и саперов, так что много кто решит просто свернуться. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.
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katso
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:44
katso написав:
После войны наше общество вижу так:
Плавно произойдет изменение модели устройства нашего общества. Ведь мы, сами не осознавая того, последние 30 лет жили в капиталистическо-демократической "западной" модели, с упором на развитие бизнеса, с ее плюсами и минусами. Сейчас уже происходит перестройка модели в сторону "военно-авторитарной", и если война не закончится быстро то этот процесс будет усиливаться. Как результат поимеем общество с сильным "центральным" госрегулированием (вне зависимости от размеров и мощи государства) и со слабыми бизнес-процессами (а откуда им быть сильными если производство разрушено). Деньги будет давать Запад (некий аналог карго-культа), но их будет меньше и он будут "под лупой" - как результат коррупция уменьшится, ровно как и прослойка этими деньгами распоряжающаяся, которая будет жить более-менее хорошо. Остальные будут жить бедно - хотя и одинаково поскольку сверхприбыли бизнеса уйдут и профессии где нужно уметь крутить наперстки - всякие там консультанты-юристы-экономисты-брокеры-риэлторы и прочие маркетологи исчезнут, ну или заметно снизятся в процентном соотношении. Поскольку после войны Запад снизит финансовую помощь то встанет вопрос где государству брать деньги - и власть обратит внимание на теневой и упрощенный сектор - ИТ-сектор ровно как и всех ФОПов зажмут налогами равными налогам бизнеса на заводе что приведет к его уменьшению. Часть уйдет в тень но там будет контроль со стороны преступного мира который после войны будет очень жесток, с избытком снайперов и саперов, так что много кто решит просто свернуться. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.
Хфантзер... Наведіть приклад країні, я якій описана вище модель реалізувалась би.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 08:29
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Додано: Вів 25 чер, 2024 23:09
Буде Мексіка біля кордонів ЄС.
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Mimohod
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Додано: Вів 25 чер, 2024 23:33
Mimohod написав:
Буде Мексіка біля кордонів ЄС.
Мексіка? Мексіка...
"Мексика- страна контрастов"©
Ай лав тыс гейм!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 14:39
katso написав:
. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.
Які ще фабріки-заводи, кожен буде виживати як зможе. Населення будуть грабувати податками, поки не спустіють матраси пересічних... Щось накшталт бардака 90-х, а нині шапіто 2025, з незмінним лідором зевовою!
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:58
katso написав:
и власть обратит внимание на теневой и упрощенный сектор - ИТ-сектор ровно как и всех ФОПов зажмут налогами равными налогам бизнеса на заводе что приведет к его уменьшению. Часть уйдет в тень но там будет контроль со стороны преступного мира который после войны будет очень жесток, с избытком снайперов и саперов, так что много кто решит просто свернуться.
все просто буде з податками, схема вже налагоджена: бусики з ТЦК перекваліфікують у "податкову поліцію".
Підїзжає такий бусик до будинку:
-Доброго дня. Який у Вас гарний фасад, і забор не сітка-рабіца. Навіть машину маєте не ланос. Пройдемо з нами в податкову для уточнення даних. Кажуть у вас в родині ніхто не воював? Тоді можете собі підшукувати гуртожиток у спальному районі і купляйте проїздний на тролейбус
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:00
Mimohod написав:
Буде Мексіка біля кордонів ЄС.
Мексика то ще оптимістично, щоб не Афгано-Сирія якась
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