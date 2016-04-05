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Що чекає Україну, якщо війна
не закінчиться до 2025 року

Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:21

  fler написав:Якщо війна не закінчиться до 2025 р, то в Україні у 2025 р відчутні зміни можуть бути із такого:
1) збільшення обсягів руйнувань
2) по мобілізації можуть знизити вік, якщо будуть інтенсивніші бої, ніж зараз
3) постачання зброї/грошей від партнерів скоріше збільшиться, ніж зменшиться (тому що в іншому випадку їм доведеться воювати теж)
4) потік біженців за кордон зменшиться через погіршення умов із влаштуванням там (всі "солодкі" місця вже давно зайняті, на шару поселення хіба у спортзалах, орендне житло здорожчало, прийнятні робочі місця зайняті і т.д.).

Кацапія воюватиме до настання однієї з подій:
1) здохне пуйло
2) закінчаться гроші на війну
3) рф зазнає критичних руйнувань (аеродроми, НПЗ, електростанції тощо)
4) рф зазнає дипломатичного тиску від Хазяїна або збоку США чи ЄС
5) партнери не зможуть постачати кацапії зброю чи важливі комплектуючі.

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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:21

Re: Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

  fler написав:4) потік біженців за кордон зменшиться через погіршення умов із влаштуванням там (всі "солодкі" місця вже давно зайняті, на шару поселення хіба у спортзалах, орендне житло здорожчало, прийнятні робочі місця зайняті і т.д.).

а у нас хіба кращі умови? Квартири на заході дорожче за зарплату, пересічна сімя просто не виживе.
Якщо в спортзалі то краще в ЄС ніж у Львові.
В тій же Чехії не дивлячись на шалену кількість біженців з України, вакансій все ще овердофіга
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:43

  Letusrock написав:
  fler написав:4) потік біженців за кордон зменшиться через погіршення умов із влаштуванням там (всі "солодкі" місця вже давно зайняті, на шару поселення хіба у спортзалах, орендне житло здорожчало, прийнятні робочі місця зайняті і т.д.).

а у нас хіба кращі умови? Квартири на заході дорожче за зарплату, пересічна сімя просто не виживе.
Якщо в спортзалі то краще в ЄС ніж у Львові.
В тій же Чехії не дивлячись на шалену кількість біженців з України, вакансій все ще овердофіга

За кордоном важче працювати, треба вчити іноз. мову, важко адаптуватись до зверхнього ставлення місцевих та інші речі, які не можуть "здолати" люди 40+. Чому саме про них? Бо у людей в цьому віці, як правило, життя налагоджене- є власне житло, робота, сім'я, діти, ще живі батьки. Починати з нуля за кордоном ці люди в більшості не хочуть. Змусити їх можуть хіба надзвичайні обставини, типу втрати житла.
До Львова пересічна сім'я і не поїде. Будуть шукати можливості поблизу або у родичів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:06

Просто через рік два чи три Україну знову чекає нова війна з РФ . Чи дадуть втекти всім бажаючим - не відомо .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 11:02

  yama написав:Просто через рік два чи три Україну знову чекає нова війна з РФ . Чи дадуть втекти всім бажаючим - не відомо .

так ще навіть ця не закінчилась..
Було б справедливо, якщо під час заморозки, як писав місцевий класик, кожен підійде до дзеркала і прийме рішення. Тоді в другому акті вже не буде криків "відпустіть, проізошла чудовіщная ошібка, я думав будуть шашлики"))
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