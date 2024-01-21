Київська влада планує витратити на будівництво метро на Троєщину від 2 до 5 млрд доларів.
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За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:02
За кошти, які планують витратити на будівництво метро на...
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За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь
Додано: Суб 24 лют, 2024 08:02
А за кошти на відновлення моста Патона - Авдіївку, за ремонт моста метро - ще щось…..
Навіщо за бюджет Києва відновлювати Київ якщо є маса інших ідей
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:30
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