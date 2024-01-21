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За кошти, які планують витратити
на будівництво метро на...

За кошти, які планують витратити на будівництво метро на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 08:02

За кошти, які планують витратити на будівництво метро на...

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада планує витратити на будівництво метро на Троєщину від 2 до 5 млрд доларів.

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За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 08:02

А за кошти на відновлення моста Патона - Авдіївку, за ремонт моста метро - ще щось…..

Навіщо за бюджет Києва відновлювати Київ якщо є маса інших ідей
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:30

  Первый написав:А за кошти на відновлення моста Патона - Авдіївку, за ремонт моста метро - ще щось…..

Навіщо за бюджет Києва відновлювати Київ якщо є маса інших ідей

Брехня, на такі великі проекти у міського бюджета не вистачає своїх коштів.
unicdima
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