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Уперше з кризи 2014 року в
Україні збільшилась кількість...

Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:52

Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Уперше з кризи 2014 року в банківській мережі України збільшилась кількість відділень. Це відбулося у четвертому кварталі 2023 року.

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Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:52

Щось зараз перемога за перемогою у нас в економіці та так нав'язливо. Що в реальності все так погано що до дешевого піару вдарилися?
Наприклад, кількість відділень банків:
01.01.22=6685
01.01.23=5336
01.04.23=5193
01.07.23=5153
01.09.23=5098
01.01.24=5138
Тобто це виглядає як відновлення роботи де якіх раніше не працюючих відділень.
Загалом з початку масштабного вторгнення -1547, на якому +40 за останній квартал виглядають як сльози. Знов перемогу висмоктали з пальців.
salvydas
 
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