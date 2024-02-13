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Разом з індексацією в Україні
підвищать мінімальну пенсію

Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:26

Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

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Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:27

Шановні форумчани!
Як вважаєте чи полегшить життя пенсіонерам це підвищення?
Чи вистачить у держави коштів на індексацію пенсій?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:02

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Як вважаєте чи полегшить життя пенсіонерам це підвищення?
Чи вистачить у держави коштів на індексацію пенсій?

А що тут вважати ...

8% - це насмішка.
На початку року казали про 13%

Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше

Ось інфо з цього ж сайту
За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік

В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року

А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30%
pesikot
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