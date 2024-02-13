Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію

Ірина_ написав:
Шановні форумчани!
Як вважаєте чи полегшить життя пенсіонерам це підвищення?
Чи вистачить у держави коштів на індексацію пенсій?
А що тут вважати ...
8% - це насмішка.
На початку року казали про 13%
Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше
Ось інфо з цього ж сайтуЗа останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік
В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року
А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30%