Українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема, мізерною пенсією.
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Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах»
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:10
Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в...
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Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах»
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:10
Маленькою пенсією, канєшно, н̶а̶л̶я̶к̶а̶л̶и̶ розсмішили. Про себе потрібно думати, що відкладати(накопичувати) вже зараз(з молоду), а не надіятись на державну пенсію, тим паче в такому форматі. Адже є вірогідність що її взагалі не буде, або ж до пенсійного віку просто не доживеш і тоді як говорять:"Плакали твої грошики!")
Додано: Сер 28 лют, 2024 08:50
Re: Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в...
Може, Європа допоможе?
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