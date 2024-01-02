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Мізерні пенсії: в НБУ вказали
на ризики зарплати «в...

Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:10

Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема, мізерною пенсією.

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Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:10

Маленькою пенсією, канєшно, н̶а̶л̶я̶к̶а̶л̶и̶ розсмішили. Про себе потрібно думати, що відкладати(накопичувати) вже зараз(з молоду), а не надіятись на державну пенсію, тим паче в такому форматі. Адже є вірогідність що її взагалі не буде, або ж до пенсійного віку просто не доживеш і тоді як говорять:"Плакали твої грошики!")
zheka_lisovenko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:50

Re: Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в...

  zheka_lisovenko написав:Маленькою пенсією, канєшно, н̶а̶л̶я̶к̶а̶л̶и̶ розсмішили. Про себе потрібно думати, що відкладати(накопичувати) вже зараз(з молоду), а не надіятись на державну пенсію, тим паче в такому форматі. Адже є вірогідність що її взагалі не буде, або ж до пенсійного віку просто не доживеш і тоді як говорять:"Плакали твої грошики!")

Може, Європа допоможе?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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