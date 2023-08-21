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Шрі-Ланка скасовує візи для
росіян, вони мають покинути...

Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57

Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути...

Пропонуємо до обговорення:
Шрі-Ланка скасовує візи для сотень тисяч росіян, які перебувають у державі після повномасштабного вторгнення оосії в Україну. Працівники міграційної служби повідомили громадянам рф, що їм слід покинути країну в найближчі два тижні з 23 лютого.

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Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57

"Хороші росіяни" проявились як расисти...
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:02

Re: Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути.

Вот єто, я понимаю, "безвиз"
fox767676
 
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