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Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Шрі-Ланка скасовує візи для сотень тисяч росіян, які перебувають у державі після повномасштабного вторгнення оосії в Україну. Працівники міграційної служби повідомили громадянам рф, що їм слід покинути країну в найближчі два тижні з 23 лютого.
Дивися повний текст Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів
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Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57
"Хороші росіяни" проявились як расисти...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 22:02
Вот єто, я понимаю, "безвиз"
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fox767676
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