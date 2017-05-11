Азартні ігри в Україні

На обкладинці стаття "My year as a degenerate gambler" (Мій рік у шкурі азартного гравця), в якій журналіст МакКей Коппінс розказує, як він прожив один спортивний сезон життям гемблера, який ставить спортивні ставки на отримані від редакції $10 000.На 14 сторінках журнального тексту, він (практикуючий мормон, якому релігія забороняє азартні ігри, тобто максимально "імунний" кандидат для цього експерименту) описує, як цей журналістський досвід вплинув на його життя, стосунки та фінанси.Стаття багата на історичні та юридичні факти та показує гемблінг з різних персональних та соціальних сторін.- у 2017 році американці легально поставили на спорт $4,9 мільярда. Минулого року ця цифра зросла щонайменше до $160 мільярдів. Як результат, з 2017 року, коли заборону на спортивні ставки було скасовано, американці поставили на спорт понад пів трильйона доларів. А з появою "ринків прогнозів" на кшталт Kalshi та Polymarket, на яких можна поставити ставку на те, чи буде голод у Газі, чи застосує хтось ядерну зброю, та скільки людей депортують зі США, ця цифра зросла ще більше.- привабливість спортивних ставок часто просувається за допомогою глянцевого, хижацького маркетингу (як колись з цигарками), налаштованого на те, щоб продати молодим людям ідею, що беттінг - це найоплачуваніша робота у світі.- як результат, цього року 68 мільйонів американців зробили ставки на NFL Super Bowl гру, і приблизно половина чоловіків в США віком від 18 до 49 років має активний акаунт в онлайн-букмекера.- вчені, які вивчають нейронауки, кажуть, що чоловіки в середньому менш психологічно чутливі до фінансових втрат, ніж жінки, і більш схильні до оптимізму (раціонального чи ні) щодо свого фінансового майбутнього. Ця комбінація разом з тестостероном та дофаміном веде до більшого ризику і більшої схильності до гри. Гендерний розрив незаперечний: чоловіки складають приблизно 70% спортивних гравців в Америці і, за даними одного дослідження, 98% онлайн-гравців, яких класифікують як "проблемних".- багато молодих чоловіків починали робити ставки разом із татами, які шукали спільне заняття для недільного дня. Ці батьки відкривали акаунти, разом із синами обирали ставки і ділили виграш, покриваючи програші самі. Якщо ви самі так робите, ви створюєте маленьких монстрів гемблінгу, які навіть не підозрюють, що бувають програші і що гроші справжні.- з 2018 року пошукові запити на кшталт "чи я залежний від азартних ігор?" зросли на 25%, а кількість дзвінків на гарячі лінії від молодих чоловіків збільшилась в рази.Експерти вважають, що лише 2-5% гравців розвинуть компульсивну поведінку, але ця невелика частка перетворюється на дуже велике число, коли десятки мільйонів людей раптом отримують доступ до онлайн казино в своїй кишені. Ігрова залежність схожа на інші адиктивні розлади, але має ключову відмінність. Її легше приховати, принаймні спочатку: у залежного немає скляних очей чи невиразної мови, і від нього нічим не пахне.- нещодавнє падіння довіри до спорту також пов’язують гемблінгом. Нормалізувавши його, прославляючи його, отримуючи від нього величезні прибутки, спортивні ліги фактично гарантували, що багато вболівальників сприйматимуть його як невід'ємну частину самої гри. Але більшість американців також тепер вважає, що спортсмени іноді змінюють свою гру на користь гри.- Коппінс пише, що робити ставки на спорт у 2026 році означає майже неминуче стати конспірологом: ти не можеш не думати, чи рефері в змові, чи тренери, чи самі гравці. Навіть якщо маніпуляції з рахунком трапляються рідко, кожне нове викриття підкріплює відчуття, що система зманіпульована.- крім того, через побудову гіпер-індивідуалізованого портфеля мікро-ставок, де кожен сам за себе, гемблінг стає ще одним інструментом атомізації та поляризації суспільства.- Коппінс побував у Вегасі і дійшов висновку, що як місце для пороку, Вегас є природно самообмежувальним. Це зона стримування: сенсорне перевантаження, шум, неон, збитий циркадний ритм виснажують тебе. Телефон у кишені не виснажує. Тому, на його думку, якщо гемблінг і має бути легальним, то його слід обмежити віддаленими містами в пустелі, де ти почуваєшся трохи паршиво вже від самого факту, що ти туди приїхав.Експерти вважають, що онлайн-гемблінг стане наступною великою кризою громадського здоров'я.Через той факт, що минулого року громадяни України витратили на азартні ігри 158 мільярдів гривень, і частина цієї суми - заробітні плати наших воїнів, я думаю, що комусь із українських видань варто перекласти цю статтю повністю. Ця тема варта більшої уваги.Підсумок статті можна вмістити в одну фразу Нейта Сільвера, автора відомої книжки про гемблінг: якщо ви заробите хоча б один цент за цілий сезон, це буде кращий результат, ніж у 98% гравців.Щоб дізнатися всі перипетії автора-героя статті, який тільки за перші 13 тижнів поставив 117 ставок (в середньому 9 ставок на тиждень), а в останні тижні ставив значно більше, почитайте її -