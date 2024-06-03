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Має знизити рівень безробіття: уряд затвердив план...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2024 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва (МСП) на період до 2027 року, а також затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2024−2027 роки. Це рішення ухвалили під час засідання, яке відбулося 30 серпня 2024 року.
Дивися повний текст Має знизити рівень безробіття: уряд затвердив план розвитку малого та середнього бізнесу
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Додано: Вів 03 вер, 2024 08:33
Який може розвиток бути бізнесу коли збільшують кількість звітів у 3 рази? Для всіх, особливо для малих підприємств та вбивають Єдиний податок.
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salvydas
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