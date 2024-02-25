З 1 березня 2024 року на українців чекають кілька важливих змін, які стосуватимуться їхніх гаманців. Finance.ua розповідає про основне.
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Що зміниться з 1 березня в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:50
Що зміниться з 1 березня в Україні
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Що зміниться з 1 березня в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:51
прожитковий мінімум і війна.несумістні поняття.то наступають то відступають.як бути тим хто стане біженцем від указаного терміну регістрації.через інші обставини в житті багатьох
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