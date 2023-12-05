Consumer Reports опублікував свій щорічний рейтинг надійності автомобільних брендів. Перші три місця в цьому списку посіли Lexus, Toyota і Mini.
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Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:16
Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
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Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:16
Lexus (Лексус) – премиальный суббренд, на текущий момент обособленный японский автопроизводитель. Он входит в состав такого же японского автомобилестроительного кабусики-гайся (концерна) Toyota Motor Corporation.
Новини які ми заслужили
Так вони конкурують між собою лексус і тойота
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:17
Re: Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
Acura, преміальний суббренд японської компанії Honda
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