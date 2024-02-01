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Нова грантова програма для
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Нова грантова програма для українських стартапів:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:39

Нова грантова програма для українських стартапів:...

Пропонуємо до обговорення:
Українські технологічні стартапи зможуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу у сумі до 50 тис. доларів від Українського фонду стартапів (УФС) та Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

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Нова грантова програма для українських стартапів: скільки можна отримати та які умови
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:40

П/ охоронне бюро може розраховувати на таеий грант? - цікаво!
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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