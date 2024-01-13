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Рейтинг найбезпечніших міст світу для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Нерідко мандрівники подорожують на одинці. Це не говорить про самотність людини, швидше про комфорт. Не потрібно нікого чекати та шукати компроміси — можна робити все, чого сам забажаєш.
Дивися повний текст Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44
А мені сподобався Монреаль.
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