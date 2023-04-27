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Боротьба з корупцією: в
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Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:47

Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб...

Пропонуємо до обговорення:
В українському уряді знайшли спосіб прибрати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі.

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Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі
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