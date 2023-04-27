В українському уряді знайшли спосіб прибрати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі.
Дивися повний текст
Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:47
Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі
|