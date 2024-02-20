Курс долара до гривні у березні 2024 року залежатиме від рішення Сполучених Штатів щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі $60 млрд.
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Чого очікувати від курсу долара в березні 2024
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:48
Чого очікувати від курсу долара в березні 2024
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Дивися повний текст
Чого очікувати від курсу долара в березні 2024
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