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День фінансів: сума допомоги
на 2024, бронювання при...

День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:00

День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при...

Пропонуємо до обговорення:
В понеділок, 4 березня, йщлося про те, що ШІ допомагатиме розміновувати українські землі. Мінекономіки підписало контракт.

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День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при мобілізації, ШІ допомагатиме в розмінуванні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:01

Невже Шуляк вийшла на саму себе?
asdrud2016
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