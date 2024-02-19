В понеділок, 4 березня, йщлося про те, що ШІ допомагатиме розміновувати українські землі. Мінекономіки підписало контракт.
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День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при мобілізації, ШІ допомагатиме в розмінуванні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:00
День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при...
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Дивися повний текст
День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при мобілізації, ШІ допомагатиме в розмінуванні
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