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Топ-20 найпопулярніших вживаних
моделей, які купували в...

Топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:50

Топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в...

Пропонуємо до обговорення:
Лідером серед виробників легковиків, які у лютому купували на внутрішньому ринку найчастіше, залишається Volkswagen.

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Топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні в лютому
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