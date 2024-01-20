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Ціни на первинному та вторинному
ринку нерухомості в...

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:19

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в...

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Український маркетплейс Dim. Ria підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт власного аналітичного центру.

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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20

Шановні форумчани!
Що можете сказати про попит на ринку нерухомості за власними спостереженнями?
А Ви готові зараз інвестувати в нерухомість?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:37

Re: Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в...

  Ірина_ написав:А Ви готові зараз інвестувати в нерухомість?


До кінця війни - НІ. Далі буде видно. Залежить від результатів війни.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:17

Вже інвестую в нерухомість за містом. Але в міську не ризикнув би
a_rozhik
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