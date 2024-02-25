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Які прибутки отримали банки у
січні 2024 року (інфографіка)

Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:36

Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє НБУ, банки України за січень 2024 року отримали 16,762 млрд гривень прибутку після оподаткування.

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Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:36

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Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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