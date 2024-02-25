Як повідомляє НБУ, банки України за січень 2024 року отримали 16,762 млрд гривень прибутку після оподаткування.
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Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:36
Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)
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Дивися повний текст
Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)
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