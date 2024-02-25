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Яким буде курс долара до
гривні цього року: прогноз...

Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 13:33

Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.

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Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз агентства S&P
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 13:33

Шановні форумчани, поділіться думками з приводу такого прогнозу курсу валют від міжнародного рейтингового агентства.
Наскільки вважаєте його реалістичним, враховуючи, що S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і
рейтинг емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC»

Чиїм прогнозам по курсу валют Ви довіряєте найбільше?
Ірина_
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