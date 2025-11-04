Повномасштабна війна «підсвітила» успіх «Дії», оскільки велика кількість українців вимушено виїхали за кордон і стикнулися із багатьма бюрократичними процесами в інших країнах.
Дивися повний текст
«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:02
«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:02
Казки для сільській місцевості. Весь світ лопухами підтирається, але тільки в нас є оця дічь, в яку по декілька днів не можна зайти бо вона глючить. Якщо прибрати всілякі дурниці на кшталт голосування за журі, то виявиться що насправді функціонал мобільного застосунку вкрай обмежений. Портал дія вже дійсно краще, послуг багато, але сказати щоб сильно більш ні у країнах центральній Європи, то ні, з Естонією і близько порівнювати не можна. З іншими +\- те саме. Німеччину не згадуйте це країна в якої остаточно перемогла копірастія вбив все що рухається в цьому напрямку.
PS особливо бісить коли вони спочатку прибирають вже існуючи послуги, а потім з піаром відновлюють як щось небачене досі, наприклад реєстрація ФОП і раніше була на порталі мінюста.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:13
Re: «Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|