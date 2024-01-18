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Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 бер, 2024 01:13
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.
Дивися повний текст Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про причини зростання кількості ФОПів
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Додано: Вів 12 бер, 2024 01:13
Як ухіляння від мобілізації пов'язано з ФОПами? Ляпнув абищо, отакої черговий "проФФесор" в нас економікою керує.
Висмоктали з пальцу то зростання ФОП, бо не вказують скільки ліквідувалося за ці часи. За моєю особистою статистикою, звісно не репрезентативною, ліквідувалося у 4 раза більш ніж зареєструвалося. Взагалі є декілька ФОПів яки зареєструвалися у 2023р., у 2022 таких не було взагалі.
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salvydas
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:12
salvydas написав:
Як ухіляння від мобілізації пов'язано з ФОПами? Ляпнув абищо, отакої черговий "проФФесор" в нас економікою керує.
Перед критикой всё таки стоит немного подумать. Если человек наёмный работник, то работодатель обязан его подать в ТЦК, иначе огребёт нехилый штраф. Если человек переходит в статус предпринимателя, то никакой его партнёр уже ничего про него ТЦК не обязан, а предпринимателя у нас пока не штрафуют за то, что в военкомат без повестки не является (ой, зря я подсказываю). Так что в этом плане Гетманцев не совсем уж чушь мелет. Насколько этот фактор велик в увеличении количества предпринимателей и есть ли вообще то увеличение - это отдельный вопрос, но охотно верю, что некоторые действительно так "уклоняются". В кавычках потому, что это само по себе абсолютно законный переход, поэтому с налогами и военкоматом всё в порядке.
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