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Комітет ВР проголосував за
виключення із законопроєкту...

Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 14:26

Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту...

Пропонуємо до обговорення:
Профільний парламентський комітет сьогодні під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію № 10 449, проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.

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Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію низки обмежень для ухилянтів — Гончаренко
R2
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Так і не розумію, чому деякі в такому захваті від нового закону?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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