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Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 бер, 2024 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Профільний парламентський комітет сьогодні під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію № 10 449, проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.
Дивися повний текст Комітет ВР проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію низки обмежень для ухилянтів — Гончаренко
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Додано: Вів 12 бер, 2024 14:55
Так і не розумію, чому деякі в такому захваті від нового закону?
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Додано: Вів 12 бер, 2024 14:59
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