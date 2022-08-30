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Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лют, 2023 10:14
Пропонуємо до обговорення:
У середу, 1 лютого, Урядовий комітет з питань безпеки, оборони та правоохоронної діяльності схвалив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Її розгляне Кабмін.
Дивися повний текст Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на кілька років
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Додано: Чет 02 лют, 2023 10:15
як там було в 2019 році ? прийде весна - саджати будемо? клоуни.
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ruslan42212
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Ірина_, Модератор
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