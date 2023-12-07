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20 тис. грн військового збору:
у Раді запропонували...

20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 06:48

20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання.

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20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 06:48

Ті хто приймають такі закони ,зовсім не мають уявлення як живе і виживає народ. Для депутатів 20000 грн це не гроші- похід один раз в ресторан. А людині , підприємцю , який під час війни виживає як може це завеликі гроші. Не рівняйте Киів з маленькими містами.
В 90 роках держслужбовці сиділи без зарплати півроку і були часи коли в бюджет пів зарплати забирали.
Депутати повинні до кінця війни отримувати заробітну плату не більше мінімальної заробітної плати. Може після цього вони будуть ближчі з народом і приймати адекватні закони.
pulskurs
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Модератори: Ірина_, Модератор

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