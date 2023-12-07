До кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання.
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20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання
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Додано: Суб 16 бер, 2024 06:48
20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання
Додано: Суб 16 бер, 2024 06:48
Ті хто приймають такі закони ,зовсім не мають уявлення як живе і виживає народ. Для депутатів 20000 грн це не гроші- похід один раз в ресторан. А людині , підприємцю , який під час війни виживає як може це завеликі гроші. Не рівняйте Киів з маленькими містами.
В 90 роках держслужбовці сиділи без зарплати півроку і були часи коли в бюджет пів зарплати забирали.
Депутати повинні до кінця війни отримувати заробітну плату не більше мінімальної заробітної плати. Може після цього вони будуть ближчі з народом і приймати адекватні закони.
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