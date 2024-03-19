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ПДР України
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:49

  greenozon написав:НБУ обліковка і грабіж населення України

а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору? :D

на кшталт, правила існують не для всіх...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05

ПДР України

  Shaman написав:а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору? :D

на кшталт, правила існують не для всіх...

О каком конкретно правиле речь? Не припомню запрещающего записывать это видео во время движения. Поэтому да, часть общественного договора "что не запрещено, то разрешено".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:17

  moveton написав:
  Shaman написав:а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору? :D

на кшталт, правила існують не для всіх...

О каком конкретно правиле речь? Не припомню запрещающего записывать это видео во время движения. Поэтому да, часть общественного договора "что не запрещено, то разрешено".

а по телефону теж можна? чи заборонено, бо відволікаєшся? а запис відео, то таке...

людина просто з назви до чогось закликає владу, але сама вважає для себе певні послаблення. головне в цих випадках, щоб коли все-таки водій відволічеться, зустріч має бути з КАМАЗом, а не з пішоходом...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:31

  Shaman написав:а по телефону теж можна? чи заборонено, бо відволікаєшся? а запис відео, то таке...

Видимо, нынешний общественный договор будет сюрпризом, но https://vodiy.ua/pdr/2/ :
2.9. Водієві забороняється:
...
д) під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання)

Это единственный запрет в ПДД в этой области. По телефону можно, если не держать в руке. А видео записывать можно даже с камерой в руке - это же не "засіб зв’язку" :mrgreen:

  Shaman написав:людина просто з назви до чогось закликає владу, але сама вважає для себе певні послаблення. головне в цих випадках, щоб коли все-таки водій відволічеться, зустріч має бути з КАМАЗом, а не з пішоходом...

И какие же послабления?
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний:
...
б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;

в ПДД тоже есть, но доказательств нарушения этого пункта не вижу. Наоборот, он там даже временами головой вертит, чтобы за обстановкой следить.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:50

  moveton написав:
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний:
...
б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;

в ПДД тоже есть, но доказательств нарушения этого пункта не вижу. Наоборот, он там даже временами головой вертит, чтобы за обстановкой следить.

головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman,
От для прикладу, їду в таксі, в більшості випадків, таксист безперестанку розмовляє та щось розказує пасажиру.

Чим розмова водія з одночасним записом, відрізняється з простою розмовою водія?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:04

  Shaman написав:головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...

Само собой. Поэтому ПДД в полном виде для человека не выполнимо. Ну не может водитель чисто технически и физиологически постоянно следить на все 360 градусов вокруг автомобиля. Может только временами поглядывать не только вперёд. Но послабления-то именно у этого конкретного водителя в чём? Как на вид, следит за дорогой так же, как остальные люди-водители. Пока негласно считается, что такой уровень контроля достаточен. Плохо, конечно, но тут или к писателям ПДД или к проверяющим их соблюдение. Я в общем не против, чтобы ПДД действительно соблюдалось в его нынешнем виде. Для этого для начала всех водителей-людей нужно будет выгнать 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:23

  Zochan написав:Shaman,
От для прикладу, їду в таксі, в більшості випадків, таксист безперестанку розмовляє та щось розказує пасажиру.

Чим розмова водія з одночасним записом, відрізняється з простою розмовою водія?

водії маршруток теж, можуть розмовляти по телефону, давати решту й рулити ліктем - це ж не приклад :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:31

  moveton написав:
  Shaman написав:головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...

Само собой. Поэтому ПДД в полном виде для человека не выполнимо. Ну не может водитель чисто технически и физиологически постоянно следить на все 360 градусов вокруг автомобиля. Может только временами поглядывать не только вперёд. Но послабления-то именно у этого конкретного водителя в чём? Как на вид, следит за дорогой так же, как остальные люди-водители. Пока негласно считается, что такой уровень контроля достаточен. Плохо, конечно, но тут или к писателям ПДД или к проверяющим их соблюдение. Я в общем не против, чтобы ПДД действительно соблюдалось в его нынешнем виде. Для этого для начала всех водителей-людей нужно будет выгнать 8)

ви вважаєте, що зйомка відео не відвертає увагу? мені слухати фоном важкувато. :)

тому я вважаю, що відповідальна людина не буде робити відео за кермом. а якщо робиш, як зручно - то це входить в протиріччя з тим, про що він пафосно розповідає. нехай тоді чесно - які високі зп, але не в мене. й я хочу таку високу. зазвичай саме цього хочуть ті, хто ратує за всіх - вигоду особисто для себе.

чекав ще про землю почне розповідати, але ні. бо купа земля належить скільки там 7-8 млн людям - нехай вони її продають, а не хтось пафосно їм буде забороняти 20 років її продавати.

за все добре, проти всього поганого. все правильно, але як це зробити - це не до нього, він за стратегію відповідає. дайте економічну свободу, але всім встановити мінімальну зп на високому рівні. популізм як є. час на прослуховування можна не витрачати. суддів - не любить, так :D

й так, щось про НБУ майже нічого не було...
Shaman
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