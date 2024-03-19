ПДР України

Додано: Вів 19 бер, 2024 16:31

moveton написав: Shaman написав: головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить... головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...

Само собой. Поэтому ПДД в полном виде для человека не выполнимо. Ну не может водитель чисто технически и физиологически постоянно следить на все 360 градусов вокруг автомобиля. Может только временами поглядывать не только вперёд. Но послабления-то именно у этого конкретного водителя в чём? Как на вид, следит за дорогой так же, как остальные люди-водители. Пока негласно считается, что такой уровень контроля достаточен. Плохо, конечно, но тут или к писателям ПДД или к проверяющим их соблюдение. Я в общем не против, чтобы ПДД действительно соблюдалось в его нынешнем виде. Для этого для начала всех водителей-людей нужно будет выгнать Само собой. Поэтому ПДД в полном виде для человека не выполнимо. Ну не может водитель чисто технически и физиологически постоянно следить на все 360 градусов вокруг автомобиля. Может только временами поглядывать не только вперёд. Но послабления-то именно у этого конкретного водителя в чём? Как на вид, следит за дорогой так же, как остальные люди-водители. Пока негласно считается, что такой уровень контроля достаточен. Плохо, конечно, но тут или к писателям ПДД или к проверяющим их соблюдение. Я в общем не против, чтобы ПДД действительно соблюдалось в его нынешнем виде. Для этого для начала всех водителей-людей нужно будет выгнать

ви вважаєте, що зйомка відео не відвертає увагу? мені слухати фоном важкувато.тому я вважаю, що відповідальна людина не буде робити відео за кермом. а якщо робиш, як зручно - то це входить в протиріччя з тим, про що він пафосно розповідає. нехай тоді чесно - які високі зп, але не в мене. й я хочу таку високу. зазвичай саме цього хочуть ті, хто ратує за всіх - вигоду особисто для себе.чекав ще про землю почне розповідати, але ні. бо купа земля належить скільки там 7-8 млн людям - нехай вони її продають, а не хтось пафосно їм буде забороняти 20 років її продавати.за все добре, проти всього поганого. все правильно, але як це зробити - це не до нього, він за стратегію відповідає. дайте економічну свободу, але всім встановити мінімальну зп на високому рівні. популізм як є. час на прослуховування можна не витрачати. суддів - не любить, такй так, щось про НБУ майже нічого не було...