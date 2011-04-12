ПДР України

|
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:46
Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав:
дитина , вже три рази.
Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ,
і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Мі не писяли против ветра , на их авто здавала
Часто зручніше здавати на тому авто, на якому вчилися, тобто автошколи
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:54
budivelnik написав: Vadim_ написав:
Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема
которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу
Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу
Без хабарів
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:59
Faceless
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.
п.с. кстати, в 2014 году законно там решил исполнить долг и законно поставить на регистрацию авто , ответ НЕТУ номерных знаков, заходите папизже
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:14
Vadim_ написав:
Faceless
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.
Откуда у тебя столько рефлексий ...
Я тебе открою тайну, любой водитель с 30-летним стажем не сдаст теорию сейчас. Хотя бы потому, что поменялись сами ПДД
Я это проходил дважды.
Без подготовки, я бы гарантировано завалил бы теорию )
PS. мой стаж 31 год
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:17
pesikot написав: Vadim_ написав:
Faceless
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.
Откуда у тебя столько рефлексий ...
Я тебе открою тайну, любой водитель с 30-летним стажем не сдаст теорию сейчас. Хотя бы потому, что поменялись сами ПДД
Я это проходил дважды.
Без подготовки, я бы гарантировано завалил бы теорию )
PS. мой стаж 31 год
и как мі ездим ?
помоему , самоє главное чувствовать авто и смотреть по бокам и самое тяжёлое єто не езда по прямой а ПАРКОВКИ у тц
