Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки

Мі не писяли против ветра , на их авто здавала
Часто зручніше здавати на тому авто, на якому вчилися, тобто автошколи
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:54

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.

Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу
Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу
Без хабарів
Faceless

может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.
п.с. кстати, в 2014 году законно там решил исполнить долг и законно поставить на регистрацию авто , ответ НЕТУ номерных знаков, заходите папизже :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:14

  Vadim_ написав:Faceless

может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.

Откуда у тебя столько рефлексий ...

Я тебе открою тайну, любой водитель с 30-летним стажем не сдаст теорию сейчас. Хотя бы потому, что поменялись сами ПДД

Я это проходил дважды.
Без подготовки, я бы гарантировано завалил бы теорию )

PS. мой стаж 31 год
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:17

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Faceless

может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.

Откуда у тебя столько рефлексий ...

Я тебе открою тайну, любой водитель с 30-летним стажем не сдаст теорию сейчас. Хотя бы потому, что поменялись сами ПДД

Я это проходил дважды.
Без подготовки, я бы гарантировано завалил бы теорию )

PS. мой стаж 31 год

и как мі ездим ?

помоему , самоє главное чувствовать авто и смотреть по бокам и самое тяжёлое єто не езда по прямой а ПАРКОВКИ у тц
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:21

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.

Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу
Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу
Без хабарів

а хде ваши доказательства ? докажи шо не лгбт ?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили ракетами по Харкову: є постраждалі, зруйновано п’ятиповерхівку – фото
Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.


Вщент знищені приміщення та техніка: наслідки атаки на лікарню на Чернігівщині (Фото)
Наслідки невтішні: вщент спалені господарські приміщення та гаражі, пошкоджено харчоблок.


Цілеспрямованно б"ють по цивільній інфракструктурі ...
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:47

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  budivelnik написав:---=== Vadim ===---
Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
---=== ===---
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.

Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу
Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу
Без хабарів

а хде ваши доказательства ? докажи шо не лгбт ?

Вадик, иди на х... )
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:06

Re: ПДР України

