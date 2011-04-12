ПДР України

Vadim_ написав: [quote="5920373:Hotab"]Vadim_

Яка тобі різниця що саме і як роблю я?

Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?

Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.

Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.

Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.