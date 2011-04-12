ПДР України

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми, но есть ньюанс , с одной автошколы все почему то сдавали
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває: - то поворотник не ввімкнув - то замість першої реверс включив - то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Мі не писяли против ветра , на их авто здавала
Часто зручніше здавати на тому авто, на якому вчилися, тобто автошколи
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила. п.с. кстати, в 2014 году законно там решил исполнить долг и законно поставить на регистрацию авто , ответ НЕТУ номерных знаков, заходите папизже
budivelnik написав:---=== Vadim ===--- Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня. Це чергова українська схема которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах ---=== ===--- Молодша Теорію здала за ПЕРШИМ разом.... Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу Без хабарів