#<1 ... 5678 Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:06 Hotab написав: барабашов написав: И как проверить ручник на ровной поверхности?

Лампочки то переключателем прозваниваются.

Що ти мелеш? Ти теж книжок не відкривав, тільки двійників путіна дивишся в своїх альтернативних джерелах розуму?

Ти перед дорогою маєш щоразу оглянути зовні (цілісні світлові, скло, дзеркала , шини, номерний знак ) , підняти капот побачити рідини.

Гальма на власний розсуд.

Повідомлень: 4352 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:29 Vadim_

Яка тобі різниця що саме і як роблю я?

Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?

Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.

Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.

Яка тобі різниця що саме і як роблю я?

Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?

Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.

Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.

я про це питав ?



Повідомлень: 4352 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:54 Re: ПДР України

Яка тобі різниця що саме і як роблю я?

Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?

Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.

Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.

я про це питав ?



Спочатку нам місці.

Faceless

Модератор Повідомлень: 37188 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8287 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:08 Faceless написав:

Faceless написав:

Яка тобі різниця що саме і як роблю я?

Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?

Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.

Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.

я про це питав ?



экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где? я про це питав ?экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где? Якраз оскаржувати треба. Завжди.

Спочатку нам місці.

Дякую !, ребёнок против матёрого єкзаменатора?...,родителям не положено быть в машине.

и вести видеозапись.

если бы не было указания сверху таким беспределом не занимались бы , я знаю.

Повідомлень: 4352 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:20 Re: ПДР України

Яка тобі різниця що саме і як роблю я?

Ти тут про ПДР чи хто що з ким і в яких позах?

Ти тут скиглив що здати тобі там щось важко, теорію чи практику, чи все разом. Ну так я саме про вимоги документів, які ти ніколи не відкривав, тут і кажу.

Раніше (десятки років тому) на екзамені дійсно валили ще на початку на тому, що не відрегулював демонстративно дзеркала чи сидіння, не оглянув авто. Формально це також помилка.

Зараз до моменту вмикання камери в салоні і наступного за ним інструктажу, екзамену ще нема. Відповідно передпоїздкові процедури не потрапляють туди.

я про це питав ?



Спочатку нам місці.

Дякую !, ребёнок против матёрого єкзаменатора?...,родителям не положено быть в машине.

и вести видеозапись.

если бы не было указания сверху таким беспределом не занимались бы , я знаю.

Відеозапис і так ведеться, того що на дорозі і що в салоні

Faceless

Модератор Повідомлень: 37188 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8287 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:37 Faceless написав:

Модератор Повідомлень: 37188 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8287 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:37 Faceless написав: я про це питав ?



экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где? я про це питав ?экзаменатор схватився за руль (пролетел шумахххер) и каже, вы не совершили порушення пдр, но я схватился за руль и на этом экзамен закончен , оспаривать безсмысленно и где? Якраз оскаржувати треба. Завжди.

Спочатку нам місці.

Дякую !, ребёнок против матёрого єкзаменатора?...,родителям не положено быть в машине.

и вести видеозапись.

если бы не было указания сверху таким беспределом не занимались бы , я знаю.

тоесть, можна по закону получить видеозапись экзамена? и сколько лет ждать?[/quote]Дитина ж не підліток, пора вчитися огризатися, в житті знадобиться

Відеозапис і так ведеться, того що на дорозі і що в салоні

Так, по закону вони ЗОБОВʼЯЗАНІ надати відео по запиту, але треба не затягувати[/quote]



Дякую! !!!!!



Повідомлень: 4352 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 січ, 2026 02:21 Re: ПДР України

Так что визуально при запуске мотора и трогании с ночной парковки проверяется только приборная доска и в большинстве случаев с виртуальными ЖК индикаторами, данные на которые выдаёт процессор, а не провод от датчика(с ними, процессорами, кстати была такая ситуёвина с "мамой" RR и первым RR "sport", что авто, оставленное на парковке в нижнем положении пневмоподвески, не желало при заводке ключом подниматься в норм положение для езды и часто при этом и заводиться, тогда как все стрелочные! приборы на панели показывали норму, помогало снятие акка на минут пять, кнопку "Reset" британцы на торпеде не предусмотрели)

барабашов

Повідомлень: 5600 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата

