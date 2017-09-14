|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 03 січ, 2026 09:05
"Чудовий" початок року ...
Трамп-миротворець ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12998
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 09:21
Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 03 січ, 2026 09:23, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12978
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3377 раз.
- Подякували: 3359 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 09:21
pesikot написав:
"Чудовий" початок року ...
Трамп-миротворець ...
А шо случілось?
воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4323
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 09:43
prodigy написав:
Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0
ти за дружній режим Мадуро?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41976
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 09:45
Banderlog написав: pesikot написав:
"Чудовий" початок року ...
Трамп-миротворець ...
А шо случілось?
воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.
ще один сочуствующій камраду Мадуро і осуждающій грінго
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41976
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:07
Дайош миротворчу місію ООН в Венесуелу? 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17458
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:13
Hotab написав:
Дайош миротворчу місію ООН в Венесуелу? 😅
Рано ще. Спочатку в Україні має бути.) Ми ж таки дякуючи Сталіну співзасновник оон.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4323
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|182801
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|383229
|
|
|6076
|1085031
|
|