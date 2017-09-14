RSS
  #<1 ... 16307163081630916310
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Чудовий" початок року ...

Трамп-миротворець ...
pesikot
Повідомлень: 12998
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 09:21

Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0

Повідомлень: 12978
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 09:21

  pesikot написав:"Чудовий" початок року ...

Трамп-миротворець ...

А шо случілось? :lol: воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.
Banderlog
Повідомлень: 4323
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 09:43

Мадуро

  prodigy написав:Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0


ти за дружній режим Мадуро?
flyman
Повідомлень: 41976
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 09:45

сочуствующій

  Banderlog написав:
  pesikot написав:"Чудовий" початок року ...

Трамп-миротворець ...

А шо случілось? :lol: воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.

ще один сочуствующій камраду Мадуро і осуждающій грінго
flyman
Повідомлень: 41976
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дайош миротворчу місію ООН в Венесуелу? 😅
Hotab
Повідомлень: 17458
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 10:13

  Hotab написав:Дайош миротворчу місію ООН в Венесуелу? 😅

Рано ще. Спочатку в Україні має бути.) Ми ж таки дякуючи Сталіну співзасновник оон.
Banderlog
Повідомлень: 4323
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
