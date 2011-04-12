ПДР України

Водіям слід приготуватися, адже тепер чекають кардинальні зміни. Повертається обов'язковий техогляд, впроваджуються великі штрафи для таксистів, а також цифровізуються деякі документи. Все що треба знати водіям, розказуємо у цьому відео.
Яка некомпетентність... Таке враження, що відмінниці-зубрилі старшокласниці дали завдання підготувати ролик по темі, в якій вона абсолютно ні бум-бум, але коли це її зупиняло... Головне, говорити впевненим тоном.
Я уже даже не знаю что отвечать. Если в ПДД написано, что не то, что на самой остановке, а даже в радиусе 30 метров от неё нельзя (разумеется, если ты не то маршрутное ТС, для которого эта площадка предназначена), то какие варианты?
Конечно, остановка тут в терминах ПДД, т.е. для посадки/высадки. Если, например, перед тобой там стал автобус, мешающий проехать, то ничего страшного за ним постоять, пока отъедет. Хотя у меня на экзамене инспектор, когда я так встал за автобусом, спрашивал что это я упустил сделать, раз стал в запрещённом месте. Но то даже мой обучающий инструктор не смог понять что он от меня хотел. Был намёк, что должен был включить поворотник, типа, собираюсь объезжать. Но я и не собирался и не обязан. Во всяком случае за ошибку на экзамене не посчитал.
Hotab написав:Багато таких розумників розказують в інеті про саме зупинку на зупинці ГТ . По факту за це жорстко нажаблюють
Да, у товарища какое-то очень альтернативное понимание ПДД. Причём он сам поясняет, что 30 метров после площадки нельзя потому, что будешь мешать отъезжающим. Но скромно молчит, что если станешь перед, то симметрично будешь мешать тому же автобусу, только на стадии подъезда. Ну а что, раз явно не повторили, что на самой площадке нельзя, то ноль считаем больше тридцати - это просто no comments.