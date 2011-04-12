ПДР України

Додано: Чет 12 бер, 2026 15:57

Примат написав: на посадкових майданчиках зупинка дозволена? на посадкових майданчиках зупинка дозволена?

Hotab написав: Багато таких розумників розказують в інеті про саме зупинку на зупинці ГТ . По факту за це жорстко нажаблюють Багато таких розумників розказують в інеті про саме зупинку на зупинці ГТ . По факту за це жорстко нажаблюють

Я уже даже не знаю что отвечать. Если в ПДД написано, что не то, что на самой остановке, а даже в радиусе 30 метров от неё нельзя (разумеется, если ты не то маршрутное ТС, для которого эта площадка предназначена), то какие варианты?Конечно, остановка тут в терминах ПДД, т.е. для посадки/высадки. Если, например, перед тобой там стал автобус, мешающий проехать, то ничего страшного за ним постоять, пока отъедет. Хотя у меня на экзамене инспектор, когда я так встал за автобусом, спрашивал что это я упустил сделать, раз стал в запрещённом месте. Но то даже мой обучающий инструктор не смог понять что он от меня хотел. Был намёк, что должен был включить поворотник, типа, собираюсь объезжать. Но я и не собирался и не обязан. Во всяком случае за ошибку на экзамене не посчитал.Да, у товарища какое-то очень альтернативное понимание ПДД. Причём он сам поясняет, что 30 метров после площадки нельзя потому, что будешь мешать отъезжающим. Но скромно молчит, что если станешь перед, то симметрично будешь мешать тому же автобусу, только на стадии подъезда. Ну а что, раз явно не повторили, что на самой площадке нельзя, то ноль считаем больше тридцати - это просто no comments.