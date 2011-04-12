ПДР України

moveton написав: Vadim_ написав: как и чем измерить из едущего авто ? или заранее прийти с рулеткой и померять ? і крейдою помітити або циглиною как и чем измерить из едущего авто ? или заранее прийти с рулеткой и померять ? і крейдою помітити або циглиною

Странный вопрос для человека, который, типа, уже десятки лет за рулём. Полиционеру для штрафа не нужно это делать из едущего авто. Да, прогуляется с рулеткой, только не заранее, а когда увидит уже стоящую машину. А тот, кому нужно только не нарушать, чем угодно, лишь бы получилось не менее чем. Тех, кто в автошколу ходил, обычно там учат, что, пока не выработана своя система ориентиров, можно прикидывать по столбам освещения - между ними в городе обычно 28-30 м. Не уверен в точности своего прибора - становись подальше. В чём проблема?



В разделе по остановкам вообще много таких длин. 10 м до перекрёстка/перехода/выезда с прилегающей территории/дорожных работ. 3 м до сплошной. Большинство как-то ухитряется их измерять и останавливаться по правилам.

У ментов (промышляющих "на прикормленных" уже участках) - "глаз набит". Как-то пришлось помотаться на ул. Воровского, к мед.институту по конечностям (консультации, несколько последовательных операций)... Периодически в ожидании - из корридоров изучал обстановку на улице, как менты с эвакуаторщиками шустро расчищали улицу для свежих машин ничего не подозревающих посетителей мед.учреждения (бывало со скандалами со стороны тех, кто успевал выскочить до погрузки его машины)...Пару раз - приезжал и своим ходом: там - остановка общ.транспорта, там - перекресток, там - выезд, там - знак "остановка запрещена" (с табличкой, правда: кроме "инвалидок"), в общем - еще тот "квест". Так, приехав "срання" (чтобы занять очередь к хирургу на консультацию) доехал до самого верха, развернулся и вроде уже нормально припарковался на противоположной стороне. Но прежде чем начал парковаться - выскочил охранник, мол, здесь - нельзя: зарезервировано для служебной их машины. Я ему, а что мне делать, где еще, мол, экстренный случай?!; дальше и назад - уже выезды! На что тот подсказал (к поднятому вопросу): если проедешь на корпус машины дальше, передним бампером поравнявшись с деревом - менты тебя не тронут и нам мешать не будешь (его не накажет руководство что "проспал" парковку), главное - НЕ проехать дерево даже на пол метра!