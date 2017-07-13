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Податки для ФОП
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:31

Податки для ФОП

📢 Податки для ФОП зростуть

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, анонсував нову податкову ініціативу уряду, яка може вплинути на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-платників єдиного податку.

🚀 Що планується:

Військовий збір для ФОП всіх груп, зокрема:
-1,5% від мінімальної зарплати для — ФОП 1-2 групи.
— 0,1% від доходу для ФОП 3 групи.
Оподаткування деяких операцій з нерухомістю та ювелірними виробами.
Мета: Збільшення доходів держбюджету на 44 млрд гривень для покриття оборонних витрат та виконання вимог МВФ.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:50

Податки для ФОП з 1 квітня

sens Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП

ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі
viddalenocoop
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:16

  viddalenocoop написав:sens Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП

ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі

Это не "вырастет", а уже почти месяц, как действует. А Гетманцев про планируемое дополнительное покращення. Тоже не особая новость. Уже не первую неделю угрожают.
moveton
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