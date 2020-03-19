RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
Податки для ФОП

Податки для ФОП
Обговорення питань про податки та систему оподаткування
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:31

Податки для ФОП

📢 Податки для ФОП зростуть

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, анонсував нову податкову ініціативу уряду, яка може вплинути на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-платників єдиного податку.

🚀 Що планується:

Військовий збір для ФОП всіх груп, зокрема:
-1,5% від мінімальної зарплати для — ФОП 1-2 групи.
— 0,1% від доходу для ФОП 3 групи.
Оподаткування деяких операцій з нерухомістю та ювелірними виробами.
Мета: Збільшення доходів держбюджету на 44 млрд гривень для покриття оборонних витрат та виконання вимог МВФ.
sens
Повідомлень: 18168
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:50

Податки для ФОП з 1 квітня

sens Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП

ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі
viddalenocoop
Повідомлень: 1
З нами з: 25.04.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:16

  viddalenocoop написав:sens Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП

ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі

Это не "вырастет", а уже почти месяц, как действует. А Гетманцев про планируемое дополнительное покращення. Тоже не особая новость. Уже не первую неделю угрожают.
moveton
Повідомлень: 6698
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 824 раз.
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 11:20

В Україні суттєво зростуть податки для ФОПів.

У Нацстратегії підготовані такі зміни, пише Oboz:

▪️Єдиний податок для юросіб 3-ї групи збільшать до 18% (зараз 5);
▪️2 і 3 групу ФОП об'єднають в одну. Вони платитимуть податки від 3 до 17% (залежно від сфери);
▪️Єдиний податок виробників продукції с/г буде переглянуто у напрямку збільшення до 18%.

Зміни в податках і правилах для ФОП планують з 2025. Підняття ставок буде поступове – протягом 3 років.
Повідомлень: 5711
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:36

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що треба знати про ЄСВ та військовий збір для ФОП у 2025 році
Ірина_
Повідомлень: 5402
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2087 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:23


У 2026 році ФОП в Україні заходить у нові податкові реалії: змінюється навантаження через мінімальну зарплату, ЄСВ та військовий збір, а також з’являються ризики підвищеної ставки 15%. У цьому відео розкладаємо все по поличках: єдиний податок для 1–3 груп, звітність, строки та типові помилки, через які підприємці отримують штрафи.

Розберемо:

ФОП 1 група: ставка “до 10%”, орієнтовно ~330 грн/міс, але залежить від рішення місцевої ради.

ФОП 2 група: “до 20% мінімалки”, у сценарії — ~1729 грн/міс (верхня межа).

ФОП 3 група: логіка відсотка від доходу (5% або 3% + ПДВ) та коли вона “вигідна/невигідна”.

Окремо — військовий збір у 2026: для 1/2/4 груп у сценарії він описаний як фіксований 10% від мінімальної зарплати (8647 грн) = 864,70 грн щомісяця, не залежить від доходу і має дедлайн до 20 числа.

Також пояснюємо звітність ФОП:

1–2 група: річна декларація (протягом 60 днів після завершення року).

3 група: квартальні декларації (протягом 40 днів після кварталу).

І найважливіше: коли застосовується “таємнича” ставка 15% — це не “штраф”, а підвищена ставка у визначених випадках: перевищення ліміту доходу, дохід не по КВЕДах, проблемний спосіб розрахунків.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Повідомлень: 5402
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2087 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:32


Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП, печаток та виснажливих звітів? Новий законопроєкт про домогосподарства пропонує саме це! До 8 мільйонів гривень доходу на рік, одна декларація та робота всією родиною. Розказуємо, що зміниться для бізнесу, якщо ухвалять це нововведення.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Повідомлень: 5402
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2087 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:44

  Ірина_ написав:Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП, печаток та виснажливих звітів? Новий законопроєкт про домогосподарства пропонує саме це! До 8 мільйонів гривень доходу на рік, одна декларація та робота всією родиною. Розказуємо, що зміниться для бізнесу, якщо ухвалять це нововведення.

Тема называется "Податки для ФОП". В ней очень логично выглядит видео, которое не только по основному описанию вообще не про ФОП, но и не содержит ни слова про налоги (ну хоть с кого-то).

Домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без... кажется более профильной темой. Только там тоже про налоги никто информации не обнаружил :mrgreen: Видимо, можно будет официально работать без налогов. Действительно революция.
moveton
Повідомлень: 6698
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 824 раз.
 
3
11
1
