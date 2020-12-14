Схоже, що за зиму жодних змін в парадигмі мислення "дорожайників" - не відбулось. Подумаєш, третина Києва два тижня жила без опалення в мороз -20°С.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:56
Схоже, що за зиму жодних змін в парадигмі мислення "дорожайників" - не відбулось. Подумаєш, третина Києва два тижня жила без опалення в мороз -20°С.
"А чьо? Европа деньги даёт, и немало! Нам хватит!"
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:59
Ккц, схоже, ти працевлаштувався глашатаєм в КМДА? Так ти хвалиш чиновників, так хвалиш!
Рупор тобі видали?
А рукавиці, щоб пальці не натер?
