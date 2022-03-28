Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.
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Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки на Київ
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:00
Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки...
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Дивися повний текст
Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки на Київ
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:00
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