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Надходження з IT-індустрії
збільшилися, попри зменшення...

Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:49

Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення...

Пропонуємо до обговорення:
Попри зменшення у 2023 році кількості платників податків в ІТ-сфері на 3,1%, кількість податків, які сплатила ІТ-індустрія, зросла на 11,5%.

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Надходження з IT-індустрії збільшилися, попри зменшення кількості платників податків
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:49

як задовбала вже вся ця брехня та маніпуляція. Автору було би вірто уточнити що статистика за 2023 рік використовує для порівняння дуже низьку базу 2022 року коли рурс до середени року був взагалі не ринковим та фіксованим на рівні 29.5грн/1USD а якщо відкинути рекордні надходження в перші 2 місяці до війни то в сухому залишку отримаємо норм так зменшення валютної виручки а ІТ в Україні це саме про експорт. Думаю статистика за 2024 рік буде взагалі катастрофічною коли ми її побачимо бо тут є і вплив мобілізаційного закону, і асиміляція виїхавщих як і банальний та досить інтенсивний віхид замовників після 2х років війни що ми бачимо по ринку праці на даний момент.
dotster
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 11:48

dotster якщо буде в цому році курс 50, то і в 2024 буде "ріст". Цікаво, яка мета цієї топорної пропаганди, що "все хорошо"?
От на ДОУ пишуть що під скорочення пішли 10 тис. спеціалістів за 2023
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2024/
Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).

За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.
BIGor
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