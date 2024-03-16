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Скільки Україна розраховує
отримати від міжнародних...

Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:48

Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2024 року Україна планує отримати майже $10,2 млрд від партнерів.

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Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:58

Шановні читачі, як вважаєте чи вистачить цих коштів для економіки України?
Чи будуть у цьому році виплати України за єврооблігаціями? Що прогнозуєте Ви?
Ірина_
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