У першому кварталі 2024 року Україна планує отримати майже $10,2 млрд від партнерів.
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Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:48
Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних...
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Дивися повний текст
Скільки Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у першому кварталі цього року: розрахунки Гетманцева
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:58
Шановні читачі, як вважаєте чи вистачить цих коштів для економіки України?
Чи будуть у цьому році виплати України за єврооблігаціями? Що прогнозуєте Ви?
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