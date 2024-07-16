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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 13:18

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Примат написав:А они узнавали у ОСР (облэнерго), технически возможно подключить "большое" количество СЭС на их линии? Потом же будут рассказывать, что проклятые облэнерго не дают подключать и т.п.
Было бы правильно написать, что можно купить и установить, если это технически возможно осуществить на существующих сетях облэнерго, или если вы за свою деньги, согласно проекта, выполните реконструкцию существующих сетей, а это в деньгах, возможно, будет стоить намного больше стоимости самой СЭС.

Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго? Всё тут правильно написано: кредит на оборудование. Если не врут, то ещё и на установку, хотя и не факт потому, что в программе для ОСББ компенсация идёт только за оборудование. А подключение к потребителям - то уже сам. Первый же абзац: "переходу домогосподарств на них", т.е. СЭС предполагается для нужд своего хозяйства. Неужели так уж обязательно для подключения внутри своего хозяйства реконструировать сети облэнерго? Это в какой инструкции написано? А то я до сих пор обходился. Когда за мной придут и на сколько оштрафуют?

Пункт 4.12.2 может выполнять и надо, но AFAIK, если просто правильно воткнуть соответствующие провода в гибридный инвертор, то всё внутри хозяйства работает и никакая система защиты не срабатывает. Значит пункт 4.12.2 при этом тоже выполняется.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:39

  moveton написав:Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго?

Если вы будете полностью автономны и у вас не будет подключения к сетям облэнерго, то вопросов нет.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:53

  Примат написав:
  moveton написав:Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго?

Если вы будете полностью автономны и у вас не будет подключения к сетям облэнерго, то вопросов нет.

Зачем же? Буду точно так же, как и был до появления СЭС: подключён для взятия из этой сети энергии в том количестве, которое мне не хватает. Какая Тора требует, если у меня в числе источников энергии внутри хозяйства появляется СБ, для такого взятия уже обязательно реконструировать сеть облэнерго? И она только для СБ этого требует или ещё для каких-то источников?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:55

moveton что такое СБ не знаю
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:58

  Примат написав:moveton что такое СБ не знаю

СБ - солнечная батарея. На всякий случай: СЭС я расшифровываю, как солнечная электростанция.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:01

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

если ваша СЭС (инвертор) выдает излишки в сеть облэнерго
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12

  Примат написав:если ваша СЭС (инвертор) выдает излишки в сеть облэнерго

Разумеется, если хочется строить ЭС для отдачи в сеть, то будет дорогостоящее новое подключение уже для отдачи. Но откуда взялась идея, что этот кредит обязательно для такой СЭС, когда у него явным текстом написано совсем другое назначение? Да и ограничение мощности намекает. Если эти киловатты ещё и по максимальной паспортной панелей считаются (а я даже не знаю, как их ещё считать в таком контексте), то реальных будет в разы меньше и отдавать особо и нечего получится.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:17

  moveton написав:и отдавать особо и нечего получится.

Нельзя быть немножко беременной. Либо у вас есть перетоки с облэнерго, либо нет.
Если я понял, то вы считаете, что это кредит типа на "зарядную станцию с панелями", типа ИБП.
Примат
 
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