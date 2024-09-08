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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:55

  Wirująświatła написав:нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон.

А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?

Мне вот недавно нужно было в кладовке в 7 кв м стены разметить. Штатно там повесили, чтобы меньше потом было проблем с заменой, в потолок диодную E27 лампу на 16 Вт и ещё в одну стенку аналогичную на 10 Вт. Как на такую площадь, то люменов не мало, но помучились с таким светом и каждый включил ещё по налобному фонарику потому, что только с ним стало нормально видно где там на стене линии и что показывает уровень. И с фонариком было как раз очень даже полезно, что он освещает только то место, что надо, а не засвечивает всю комнату, т.е. в том числе и твои же глаза.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:07

  moveton написав:А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета?
у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:08

Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости

28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн

Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.



Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 вер, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:13

  Wirująświatła написав:Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости

28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн

Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.


Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.

ІМХО. Краще вже взяти звичайний залізофосфатний призматик за 5400грн на 280А*год, отримати один блок 280А*3,2В =896Вт, додати bms і спати спокійно. Або на 40А(128Вт), або на 105А(336Вт). Літій іон треба поступово виводити з експлуатації вдома, особливо потужний. :lol:

Загасити батарейку з 28 елементів 18650 не вдасться навіть якщо поряд буде великий вогнегасник по типу ВП-3+, ВВК-2+. :cry:
Ви бачили подібного розміру та класу вогнегасники у людей вдома які використовують зарядні пристрої на основі літій іонних батарей?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:20

  moveton написав:
  Faceless написав:Ну так це і без тиго відомий факт, але він не те щоб пов'язаний з освітленістю.

Офтальмологи сами не знают чего хотят :roll: Ещё в прошлом веке вкручивали, что бумажную книжку при свете свечи читать для зрения напряжно и оно от этого становится близоруким и прочее, а если книжку осветить поприличнее, то нормуль. Теперь уже вдруг, чем книжка темнее, тем лучше. А глаз перед этим миллионами лет приспосабливался к жизни тропическим солнечным днём, где между напрямую освещённым местом и в тени разница по яркости в несколько порядов. Да и на костёр, который сильно поярче смартфона, наши предки ночами смотрели не мало.


а Вы сами пробовали читать при свече?! Я - в детстве при отключениях пробовал читать и писать, готовя уроки. НЕ комфортно, ТАК как вопрос НЕ в яркости/освещенности, а в том, что язычок пламени свечи - постоянно колеблется, горит то ярче, то тускнее, т.е., МЕРЦАЕТ. Вот это мерцание и утомляет глаза, портит зрение. НЕ зря лампы дневного света (которые мерцают) ставят в светильники попарно, чтобы они сглаживали мерцание друг друга.
Что кас. приспособления глаз за миллионы лет к жизни тропическим солнечным днём - Вы слышали о снежной слепоте? -- к ожогу сетчатки (чего-то там) глазам невозможно привыкнуть, что у народов севера, что у альпинистов/лыжников...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:45

Єслі-чьо

  flyman написав:
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.
Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.
"Прямі руки" рішають.

$6
https://fi202x.blogspot.com/2024/09/diy-6.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:03

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html
За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.
Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.
"Прямі руки" рішають.

Платка убийца ноута.
Когда входящее напряжение с АКБ просаживается вроде до 10 вольт эта платка на выходе дает сплеск до 70 вольт.
А в остальном всё хорошо.
Направление научного - технического творчества выбрано верно.
Питать ноут через инвертор (вт.ч зарядной станции) это совсем рагульное занятие.


При 10.5В на свинцево-кислотній батареї мало би відключатися або вручну, або автоматичним реле напруги, кому як зручно.
flyman
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