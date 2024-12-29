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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:40
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ти хочеш сказати, що від штатного АКБ в ноутбуці при перегляді фільму буде іти "п'ять-шість Ампер"?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:00
flyman написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ти хочеш сказати, що від штатного АКБ в ноутбуці при перегляді фільму буде іти "п'ять-шість Ампер"?
я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:07
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ту подєлку Флая навіть не обговорюю, йому сам комп пише що зарядка не тягне. Ті платки думаю норм для всяких ровтерів, але з ноута нащо знущатися.
П.С. З клавіатурою ноута взагалі незручно, як на мене краще просто безпровідний комплект клава+миша і ніякого поролону і накладок. В мене лоджитеківська багато років служить
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:45
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ту подєлку Флая навіть не обговорюю, йому сам комп пише що зарядка не тягне. Ті платки думаю норм для всяких ровтерів, але з ноута нащо знущатися.
П.С. З клавіатурою ноута взагалі незручно, як на мене краще просто безпровідний комплект клава+миша і ніякого поролону і накладок. В мене лоджитеківська багато років служить
З чого висновок, що "не тягне"? 6W при повному заряді ноута і невеликому підсосі із зовнішнього джерела автономного живлення, чи 12W при режимі повільного заряду?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:50
Wirująświatła написав:
я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.
В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:58
Faceless
В мене лоджитеківська багато років служить
У вас кнопка «скарга» так не затирається.
Плюс ви не активуєте швидкі клавіші, які інтенсивно зношуються., наприклад оранжевий Ютьюб/філіпінки..
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:49
flyman написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ту подєлку Флая навіть не обговорюю, йому сам комп пише що зарядка не тягне. Ті платки думаю норм для всяких ровтерів, але з ноута нащо знущатися.
П.С. З клавіатурою ноута взагалі незручно, як на мене краще просто безпровідний комплект клава+миша і ніякого поролону і накладок. В мене лоджитеківська багато років служить
З чого висновок, що "не тягне"? 6W при повному заряді ноута і невеликому підсосі із зовнішнього джерела автономного живлення, чи 12W при режимі повільного заряду?
З повідомлення у вас на екрані, вумні люди не просто так придумали
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:54
Faceless написав:
З повідомлення у вас на екрані, вумні люди не просто так придумали
А якщо на мобілці пише, при підключенні до адаптера, що не працює режим швидкої зарядки, то це означає, що "зарядка не тягне" і потрібно "міряти струм на піку максимального навантаження" ?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:45
flyman написав: Faceless написав:
З повідомлення у вас на екрані, вумні люди не просто так придумали
А якщо на мобілці пише, при підключенні до адаптера, що не працює режим швидкої зарядки, то це означає, що "зарядка не тягне" і потрібно "міряти струм на піку максимального навантаження" ?
Частіше це означає що кабель хєровий.
Подобається дурнею займатися - ваше діло
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:14
flyman написав: Wirująświatła написав:
я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.
В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.
единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться.
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