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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 118119120121>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:40

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.

Ти хочеш сказати, що від штатного АКБ в ноутбуці при перегляді фільму буде іти "п'ять-шість Ампер"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:00

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.

Ти хочеш сказати, що від штатного АКБ в ноутбуці при перегляді фільму буде іти "п'ять-шість Ампер"?


я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 17:07

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ту подєлку Флая навіть не обговорюю, йому сам комп пише що зарядка не тягне. Ті платки думаю норм для всяких ровтерів, але з ноута нащо знущатися.
П.С. З клавіатурою ноута взагалі незручно, як на мене краще просто безпровідний комплект клава+миша і ніякого поролону і накладок. В мене лоджитеківська багато років служить
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 17:45

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ту подєлку Флая навіть не обговорюю, йому сам комп пише що зарядка не тягне. Ті платки думаю норм для всяких ровтерів, але з ноута нащо знущатися.
П.С. З клавіатурою ноута взагалі незручно, як на мене краще просто безпровідний комплект клава+миша і ніякого поролону і накладок. В мене лоджитеківська багато років служить

З чого висновок, що "не тягне"? 6W при повному заряді ноута і невеликому підсосі із зовнішнього джерела автономного живлення, чи 12W при режимі повільного заряду?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 17:50

  Wirująświatła написав:я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.

В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 17:58

Faceless
В мене лоджитеківська багато років служить


У вас кнопка «скарга» так не затирається.
Плюс ви не активуєте швидкі клавіші, які інтенсивно зношуються., наприклад оранжевий Ютьюб/філіпінки..
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 18:49

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ту подєлку Флая навіть не обговорюю, йому сам комп пише що зарядка не тягне. Ті платки думаю норм для всяких ровтерів, але з ноута нащо знущатися.
П.С. З клавіатурою ноута взагалі незручно, як на мене краще просто безпровідний комплект клава+миша і ніякого поролону і накладок. В мене лоджитеківська багато років служить

З чого висновок, що "не тягне"? 6W при повному заряді ноута і невеликому підсосі із зовнішнього джерела автономного живлення, чи 12W при режимі повільного заряду?

З повідомлення у вас на екрані, вумні люди не просто так придумали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 18:54

  Faceless написав:З повідомлення у вас на екрані, вумні люди не просто так придумали

А якщо на мобілці пише, при підключенні до адаптера, що не працює режим швидкої зарядки, то це означає, що "зарядка не тягне" і потрібно "міряти струм на піку максимального навантаження" ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:45

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:З повідомлення у вас на екрані, вумні люди не просто так придумали

А якщо на мобілці пише, при підключенні до адаптера, що не працює режим швидкої зарядки, то це означає, що "зарядка не тягне" і потрібно "міряти струм на піку максимального навантаження" ?
Частіше це означає що кабель хєровий.
Подобається дурнею займатися - ваше діло
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:14

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.

В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.

единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться.
Wirująświatła
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