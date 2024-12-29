Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 118119120121 Додано: Нед 29 гру, 2024 20:47 Wirująświatła написав: flyman написав: Wirująświatła написав: я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым. я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.

В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення. В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.

единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться. единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться.

Нотбук по USB PD не може "домовитися" про вищу потужність, тому і пише "повільна зарядка"!

З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і гріється до рівня 30..50^C (палець можна тримати і не відчувати що тепло, але не пече)? Нотбук по USB PD не може "домовитися" про вищу потужність, тому і пише "повільна зарядка"!З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і гріється до рівня 30..50^C (палець можна тримати і не відчувати що тепло, але не пече)? flyman

Повідомлень: 37702 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2800 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2024 21:10 flyman написав: З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы. flyman написав: гріється до рівня 30..50^C гріється до рівня 30..50^C летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает. так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы.летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает. Wirująświatła

Повідомлень: 26716 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2419 раз. Подякували: 3398 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 118119120121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостейМодератори: Ірина_