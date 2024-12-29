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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:47

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.

В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.

единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться.

Нотбук по USB PD не може "домовитися" про вищу потужність, тому і пише "повільна зарядка"!
З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і гріється до рівня 30..50^C (палець можна тримати і не відчувати що тепло, але не пече)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:10

  flyman написав:З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і
так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы.
  flyman написав:гріється до рівня 30..50^C
летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает.
Wirująświatła
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  #<1 ... 118119120121
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