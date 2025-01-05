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Готуємося до найгіршого,
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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:02

  yama написав:Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .


О,продажники подтянулись :mrgreen:
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06

  Господар Вельзевула написав:
  yama написав:Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .


О,продажники подтянулись :mrgreen:
А пять лет тоже продадите, или как повезет?

5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років
yama
 
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